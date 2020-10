Ataque em Nice. Pelo menos 3 mortos, uma mulher terá sido decapitada

Pelo menos três pessoas morreram, uma delas decapitada, e várias ficaram feridas esta quinta-feira na sequência de um ataque com recurso a faca, na cidade francesa de Nice. O atacante foi detido pelas autoridades e o caso está a ser tratado como um ataque terrorista.

O atacante foi detido e levado para o hospital, depois de ser baleado pela polícia durante a detenção. Acredita-se que terá agido sozinho e as autoridades não estão à procura de mais suspeitos.

O homem, que ainda não foi identificado, terá gritado várias vezes 'Allahu akbar' (Alá é grande) durante o ataque e a detenção, de acordo com o presidente da Câmara de Nice, Christian Estrosi.

As agências internacionais adiantam que uma das vítimas mortais é uma mulher foi decapitada. Marine Le Pen também referiu o caso de decapitação durante a sessão desta quinta-feira no Parlamento, que suspendeu o debate para fazer um minuto de silêncio pelas vítimas.

De acordo com a agência Reuters, o ataque aconteceu por volta das 09:00 locais (08:00 em Lisboa), junto à igreja Notre-Dame.

Duas das vítimas mortais foram encontradas no interior da igreja, enquanto a terceira pessoa morta no ataque foi descoberta no exterior, como conta o correspondente da SIC em França, Guilherme Monteiro.

O ministro do Interior francês, Gerald Darmanin, confirmou que estava a decorrer uma operação policial na cidade, enquanto o autarca local, Christian Estrosi, indicou que se trata de um ataque terrorista.

"Tudo sugere um ataque terrorista dentro da Basílica de Notre-Dame", escreveu Estrosi no Twitter, acrescentando que o autor do crime já está a ser interrogado pela polícia.

A procuradoria antiterrorista francesa anunciou a abertura de uma investigação por assassínio e tentativa de assassínio.

O Ministro do Interior, Gérald Darmanin, anunciou na rede social Twitter a realização de uma "reunião de crise" em Paris, por causa do ataque. O Presidente francês, Emmanuel Macron, também vai estar presente nesta reunião, anunciou o palácio do Eliseu.

O tráfego dos elétricos foi interrompido nesta área movimentada.

"A situação está sob controlo, não devemos entrar em pânico", disse a polícia local.

PROFESSOR DECAPITADO POR MOSTRAR CARICATURAS DE MAOMÉ

Este ataque acontece menos de duas semanas depois da decapitação do professor Samuel Paty, nos arredores de Paris.

Samuel Paty, de 47 anos, lecionava as disciplinas de História e Geografia em Conflans-Sainte-Honorine, nos arredores de Paris (França), e foi decapitado por Abdullakh Anzorov, um refugiado de origem russa e chechena de 18 anos.

O pai de uma aluna de Samuel Paty e o pregador islâmico Abdelhakim Sefrioui estão acusados de "cumplicidade em homicídio terrorista".

Outras cinco pessoas estão também formalmente acusadas, incluindo dois menores que terão identificado a vítima ao homicida, a troco de dinheiro, mas ficaram em liberdade sob custódia judicial.