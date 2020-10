França sobe nível de alerta terrorista devido aos ataques 

França subiu o nível de alerta terrorista depois dos vários ataques de quinta-feira. No mais grave, em Nice, três pessoas morreram, uma delas degolada, e várias ficaram feridas.

Quase ao mesmo tempo do ataque em Nice, um homem tentou atacar várias pessoas na rua, na cidade francesa de Avignon. Ninguém ficou ferido e o atacante foi abatido.

Também na Arábia Saudita, no consulado francês da cidade de Jeddah, um guarda foi esfaqueado. Está livre de perigo.

Detido suspeito de ter contactado com o autor do ataque em Nice

As autoridades francesas prenderam um homem suspeito de ter contactado com o autor do ataque que na quinta-feira matou três pessoas numa igreja católica de Nice, em França, segundo fonte judicial.

De acordo com a fonte, o homem, de 47 anos, é suspeito de ter mantido contacto com o agressor e foi levado sob custódia policial na noite de quinta-feira.

O autor do ataque é um tunisiano de 21 anos que chegou a França no dia 9 de outubro, vindo da Itália. O detido é suspeito de ter estado em contacto com ele na véspera dos acontecimentos, afirmou a fonte judicial, confirmando uma informação divulgada pelo jornal Nice-Matin.