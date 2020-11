Pelo menos dois mortos e cinco feridos em ataque com faca no Canadá

EM ATUALIZAÇÃO



Um homem de cerca de 20 anos causou a morte de duas pessoas e feriu outras cinco na noite deste sábado, perto do Parlamento regional do Quebeque, no Canadá.

O indivíduo que tinha uma faca e estava vestido com trajes medievais foi detido pela polícia.

As autoridades pediram que os moradores da cidade permanecessem em casa, na noite em que decorriam os festejos de Halloween.

As causas dos ataques estão a ser investigadas.

Este ataque acontece depois de uma série de atentados com faca em França, esta semana, que se seguiram à decapitação do professor Samuel Paty, morto por mostrar uma caricatura de Maomé numa aula sobre liberdade de expressão.

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, reagiu aos ataque em França e afirmou que "estes terroristas, estes assassinos não representam o Islão de forma alguma, não definem os muçulmanos na Europa, nem no Canadá, nem em qualquer outro lugar do Mundo".