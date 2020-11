Criança de três anos resgatada dos escombros na Turquia quase três dias após o sismo

Uma menina de três anos foi resgatada de um prédio desabado na cidade turca de Izmir esta segunda-feira, avançaram as autoridades, quase três dias após um sismo na região do Mar Egeu, que matou 81 pessoas.

Os esforços de resgate continuaram em oito edifícios em Izmir, onde 79 pessoas morreram.

As imagens mostram a menina, Elif, a ser retirada dos escombros e a ser carregada por equipas de resgate numa maca até à ambulância, 65 horas após o terramoto.

As duas irmãs e o irmão de Elif foram resgatados com a mãe, no sábado, mas uma das crianças acabou por morrer.