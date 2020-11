Escultura salva vida a condutor de metro na Holanda

Uma escultura de baleia impediu que uma carruagem do metro de Spijkenisse, cidade holandesa perto de Roterdão, caísse à água que se encontra debaixo da plataforma. O incidente aconteceu no domingo, pouco antes da meia-noite, e o condutor escapou ileso.

Tudo aconteceu depois da composição galgar uma barreira no fim da linha. A tragédia foi evitada pela escultura de uma cauda de baleia, que impediu uma queda de 10 metros.

O metro estava vazio, à exceção do condutor, que saiu pelo próprio pé da carruagem. Foi transportado para o hospital, mas não terá sofrido ferimentos.

ROBIN UTRECHT

As carruagens ainda não foram retiradas do topo da instalação de arte porque os especialistas ainda estão a perceber qual será o melhor procedimento.

“Ainda estamos a decidir como retiraremos as carruagens de uma forma controlada e segura”, cita a BBC.

As duas esculturas de plástico estão no local há cerca de 20 anos e o arquiteto que as desenhou está surpreendido por esta não se ter partido.