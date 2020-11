Homens armados entram a disparar na Universidade de Cabul

Homens armados invadiram hoje a Universidade de Cabul, disparando tiros e afastando estudantes, segundo relataram as autoridades afegãs e diversas testemunhas.

"Os inimigos do Afeganistão, os inimigos da educação (...) entraram na Universidade de Cabul", disse aos jornalistas o porta-voz do Ministério do Interior, Tariq Arian.