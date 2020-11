Atacante morto em tiroteio em Viena era simpatizante do Daesh

Um dos autores do ataque, que fez quatro mortos e 15 feridos em Viena na segunda-feira, era "um simpatizante" do Daesh, anunciou esta terça-feira o ministro do Interior austríaco.

Um dos tiroteios ocorreu na rua onde fica a principal sinagoga de Viena. O líder da comunidade judaica confirmou que não há vítimas dentro do edificio, uma vez que estava fechado.



Quatro pessoas morreram, incluindo um atacante, e 15 ficaram feridas, numa série de ataques com armas automáticas na noite de segunda-feira em Viena, segundo um novo balanço das autoridades austríacas.



A última vítima mortal é uma das mulheres hospitalizadas que não resistiu à gravidade dos ferimentos.



O ataque, o primeiro em Viena em 35 anos, começou com um tiroteio por volta das 20:00 de segunda-feira (19:00 em Lisboa) numa rua central onde fica a sinagoga principal de Viena, então fechada, próxima de uma área de bares muito frequentada.