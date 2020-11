Ataques em Viena. Novo balanço dá conta de três mortos e 15 feridos

Três pessoas morreram e 15 ficaram feridas numa série de ataques com armas automáticas na segunda-feira à noite em Viena, segundo um novo balanço das autoridades austríacas.

A última vítima mortal é uma das mulheres hospitalizadas que não resistiu à gravidade dos ferimentos, sendo que entre os óbitos foi incluído um dos atacantes, abatido pela polícia. Pelo menos um segundo atacante fugiu.

O ataque, o primeiro em Viena em 35 anos, começou com um tiroteio por volta das 20:00 (19:00 em Lisboa) numa rua central onde fica a sinagoga principal de Viena, então fechada, e muito próxima de uma área de bares muito frequentada.

"Estou feliz que os nossos polícias já tenham eliminado um dos autores. Nunca seremos intimidados pelo terrorismo e lutaremos contra esses ataques com todos os meios", disse o chanceler austríaco, Sebastian Kurz, que classificou os atos de "ataques terroristas nojentos".

Os atacantes deslocaram-se depois pelo centro da cidade, disparando sobre quem ocupava as esplanadas.

"Estávamos a comer e a beber, quando ouvimos os tiros. No começo pensámos que fosse fogo de artifício, mas ouvimo-los mais de perto e as pessoas reagiram com pânico", disse Petra, uma brasileira que estava na zona quando o ataque começou.