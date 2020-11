Áustria foi informada que autor do atentado queria comprar munições

"No decurso das últimas horas, surgiram informações demonstrando que, antes do ataque terrorista, os serviços secretos eslovacos informaram o BVT sobre o atacante. Indicaram que estava a procurar munições", declarou Karl Nehammer em conferência de imprensa.

Em simultâneo, Nehammer acusou o seu antecessor de extrema-direita de ter prejudicado seriamente a atuação do BVT, já que as investigações sobre o atentado de Viena demonstram diversas falhas.

Um comunicado das forças de segurança eslovacas revelou que a polícia deste país informou no verão passado as autoridades austríacas de que o autor do atentado de segunda-feira tentou comprar munições numa loja de armamento eslovaca, aparentemente sem a correspondente autorização.

"A polícia eslovaca obteve informação no verão de que os suspeitos procedentes da Áustria tentaram comprar munições no nosso território", informa a mensagem pública das forças de segurança eslovacas.

O autor do atentado, de 20 anos, foi abatido na noite de segunda-feira pela polícia no centro de Viena.

O jovem tinha dupla nacionalidade, austríaca e da Macedónia do Norte, e foi posto em liberdade condicional em dezembro passado após cumprir parte de uma pena de 22 meses de prisão por ter tentado viajar para a Síria e juntar-se às fileiras da organização 'jihadista' Estado Islâmico (EI).