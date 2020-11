Dois adolescentes detidos na Bélgica por suspeitas de planearem ataque terrorista

A Procuradoria belga informou no domingo que deteve a 31 de outubro dois adolescentes de 16 e 17 anos suspeitos de planear um ataque terrorista. Os jovens foram detidos durante operações de nas cidades de Eupen e La Calamine, em Liège.

As autoridades informam que os dois adolescentes são “suspeitos de tentativa de assassinato terrorista e participação em organização terrorista”.

De acordo com a emissora belga RTBF, os dois menores terão gravado um vídeo onde prestam lealdade ao Daesh.

O plano que elaboraram envolvia esfaquear agentes da polícia.

Há quatro anos, 32 pessoas morreram e centenas ficaram feridas nem ataques no aeroporto de Zaventem, em Bruxelas, e no sistema de metro da cidade. Desde então, as autoridades da Bélgica já travaram vários planos de ataques terroristas semelhantes.