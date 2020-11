Violência em Leipzig com ataques às forças policiais

"Houve inúmeros ataques contra as forças da ordem", indicou, num comentário na rede social Twitter, a polícia do estado regional da Saxónia enquanto os meios de comunicação social transmitiam imagens de projéteis lançados contra a polícia no fim da manifestação que juntou perto de 20.000 pessoas, segundo autoridades policiais.

Milhares de pessoas manifestaram-se no centro de Leipzig contra as restrições impostas pelo governo alemão para diminuir a propagação do novo coronavírus, depois do tribunal ter rejeitado a tentativa de alterar o protesto para outro local.

"É difícil explicar como é que apenas duas famílias se podem reunir, mas 16.000 pessoas têm permissão para se manifestar numa praça", disse o porta-voz da cidade Matthias Hasberg à agência de notícias DPA - Deutsche Presse-Agentur, após a decisão do tribunal de recurso.Pelos cálculos da cidade, apenas 5.000 pessoas se puderam reunir na praça Augustusplatz, tendo de manter uma distância de 1,5 metros uns dos outros.Nesse sentido, os organizadores tentaram que a manifestação fosse transferida para um local que pudesse levar mais gente, fora do centro, referiu a Associated Press.

Com Lusa