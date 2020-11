Levitação magnética e velocidades de 900 km/h. O transporte do futuro

A Virgin Hyperloop completou no domingo a sua primeira viagem de teste com passageiros. Este pode ser o meio de transporte do futuro, uma espécie de comboio de levitação magnética que promete ligar cidades a mais de 900 quilómetros por hora.

No teste deste domingo, a “cápsula” do Hyperloop atingiu apenas 160 quilómetros por hora, um limite que não pôde ser ultrapassado devido ao comprimento da pista, de apenas 500 metros, explicou a empresa. Ainda assim, a Virgin Hyperloop considera este um marco importante para a comercialização do transporte.

Nos dois lugares da cápsula foram sentados Josh Giegel e Sara Luchian, diretores técnicos. À CNN, o primeiro explicou que o Hyperloop pode viajar à velocidade de um avião, mas com uma fração do consumo energético.

No futuro, a empresa pretende que estas cápsulas possam transportar até 30 pessoas. Para já, os esforços estão apontados para criar um sistema à superfície, mas a Virgin Hyperloop não descarta linhas subterrâneas, apesar dos seus custos elevados.

Antes disso, o próximo passo é um centro de testes na Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos, com uma pista de cerca de nove quilómetros.