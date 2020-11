Robôs autónomos podem ser o futuro do exército britânico

O chefe do exército britânico sugeriu numa entrevista à Sky News que, num futuro próximo, as Forças Armadas do Reino Unido podem ter cerca de 30 mil robôs a lutar ao lado de soldados humanos.

O general Nick Carter explicou que o plano para os anos de 2030 prevê incluir um grande número de robôs autónomos ou controlados remotamente.

“Suspeito que poderemos ter um exército de 120 mil, dos quais 30 mil poderão ser robôs, quem sabe?”, cita o Independent.

Ainda que Carter não esteja disposto a avançar com uma data firme para este lançamento, apelou para uma maior celeridade do governo britânico.