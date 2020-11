Três soldados russos mortos em ataque numa base militar

Um ataque numa base militar a 500 quilómetros de Moscovo, na Rússia, matou pelo menos três soldados e feriu um.



Segundo os meios de comunicação locais, o atacante seria também militar. Terá agredido os colegas com um machado antes de abrir fogo com uma espingarda semi automática.

Ainda não se sabe o que estará na origem do ataque.

O militar de 20 anos ainda estará a monte.