As chuvas torrenciais em Creta estão a provocar fortes inundações no norte da ilha grega. As cheias já atingiram casas, lojas e carros e provocaram deslizamento de terras.

As autoridades receberam mais de 300 pedidos de ajuda de moradores.

No terreno estão mais de 60 bombeiros e, até ao momento, não há registo de feridos graves.