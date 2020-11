Helicóptero que transportava coração para transplante cai ao tentar aterrar no hospital

Um helicóptero, que transportava um coração para transplante, teve um acidente ao aterrar no heliporto do Hospital Keck, na Califórnia.

A bordo seguiam o piloto, que ficou com ferimentos ligeiros, e outras duas pessoas, que saíram ilesas do acidente, segundo a BBC. Imagens aéreas, partilhadas no Twitter, mostram o helicóptero deitado de lado no telhado do hospital.

Apesar do aparatoso acidente, os bombeiros conseguiram salvar o coração e a equipa médica fê-lo chegar a tempo do transplante, apesar de o profissional de saúde que o transportava o ainda ter deixado cair.

"O coração em si estava bem, mesmo depois de cair", disse o porta-voz do hospital à agência de notícias AFP.

A operação foi realizada com sucesso e o porta-voz do hospital adiantou ainda que o paciente se encontra bem.

As autoridades estão agora a investigar as causas do acidente.