Nagorno-Karabakh: Putin confirma acordo de "cessar fogo total" entre Arménia e Azerbaijão

O presidente da Rússia, Valdimir Putin, confirmou na segunda-feira um acordo entre a Arménia e o Azerbaijão para um "cessar-fogo total" dos combates pelo controlo da região de Nagorno-Karabakh, noticiou a agência France-Presse.

O acordo está em vigor desde as 21:00 e foi confirmado por Putin, minutos depois de um anúncio semelhante do primeiro-ministro da Arménia na rede social Facebook.

"Em 09 de novembro, o presidente do Azerbaijão [Ilham Aliev], o primeiro-ministro da Arménia [Nikol] Pachinian e o presidente da federação da Rússia assinaram uma declaração de anúncio de um cessar-fogo total e do fim de todas as ações militares na zona do conflito de Nagorno-Karabakh a partir da meia-noite de 10 de novembro, hora de Moscovo", afirmou Vladimir Putin, numa declaração distribuída a vários meios de comunicação.