As imagens dos confrontos entre a polícia e centenas de pessoas em Luanda

Em Luanda, esta quarta-feira, houve duros confrontos entre a polícia e centenas de pessoas. As autoridades impediram a concentração de manifestantes no dia dos 45 anos da independência do país.

Quem protesta exije melhores condições de vida e uma data para as primeiras eleições autárquicas. Há registo de vários feridos e mais que uma fonte confirmam pelo menos uma vítima mortal.

Gritando palavras de ordem como "a polícia é do povo não é do MPLA" ou cantando o hino nacional angolano numa atitude de confronto com as autoridades, os jovens foram alvo de cargas policiais, com recurso a balas de borracha e gás lacrimogéneo, e fugiram para os bairros adjacentes da zona.