Fotos raras da NASA em leilão, incluindo a primeira selfie no espaço

São 2.400 fotografias, muitas inéditas e nunca vistas pelo público, com preços que poderão alcançar milhares de euros no leilão da Christie's de Londres este mês.

São fotos de várias "primeiras vezes" no espaço desconhecido: o primeiro autoretrato feito no fora da Terra pelo astronauta Buzz Aldrin da NASA, a primeira fotografia da Terra vista do espaço, a primeira vez que se fotografou o lado oculto da Lua ou o primeiro animal no espaço, uma fotografia da cadela Laika na cápsula espacial.

A coleção de fotografias originais abrange uma série de missões históricas, desde os programas de voos espaciais Mercury e Gemini até as missões lunares Apollo. Algumas das imagens agora são icónicas, como a foto "Blue Marble" tirada pela tripulação da Apollo 17 - a primeira foto totalmente iluminada da Terra tirada por um ser humano no espaço.

Outras nunca foram divulgadas pela NASA e são inéditas para o público em geral.

A que tem a base de licitação mais elevada é a única foto de Neil Armstrong na Lua, tirada por Buzz Aldrin durante a missão Apollo 11 em 1969. O valor é de 15 mil libras, cerca de 16.900 euros, mas a Chritie's prevê que alcance entre 30 a 50 mil libras, mais de 56 mil euros.

Toda a coleção das fotografias que está em leilão na Christie's até 19 de novembro pode ser vista aqui (e eventualmente licitada...)

