Vários feridos em ataque a cemitério não muçulmano na Arábia Saudita

Várias pessoas ficaram feridas esta quarta-feira num atentado no cemitério não muçulmano em Jeddah, no oeste da Arábia Saudita, durante uma cerimónia comemorativa do armistício de 11 de novembro de 1918, informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros francês.

"A cerimónia anual que comemora o fim da Primeira Guerra Mundial no cemitério não-muçulmano de Jeddah, envolvendo vários consulados-gerais, incluindo o consulado francês, foi alvo de um ataque com um engenho explosivo esta manhã, causando vários feridos", indicou o Ministério francês.