Coreia do Norte acusa Agência de Energia Atómica de ser uma "marioneta" nas mãos do Ocidente

A Coreia do Norte rejeitou esta quinta-feira o relatório anual da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) na Assembleia Geral da ONU, instituição que acusou de ser uma "marioneta" nas mãos do Ocidente.

O embaixador norte-coreano nas Nações Unidas, Kim Song, rejeitou "categoricamente" o relatório, ao qual apontou "falta de imparcialidade e objetividade para uma organização internacional" como a ONU, acrescentando que a AIEA "não passa de um joguete político dos países ocidentais".

"A Coreia do Norte jamais terá relações com a AIEA enquanto a esta lhe faltar imparcialidade, objetividade e continuar a ser uma marioneta que dança ao ritmo das forças hostis" a Pyongyang, insistiu o representante do país liderado por Kim Jong Un.

Antes, o diretor-geral da AIEA, Rafael Mariano Grossi, tinha afirmado que "as atividades nucleares da Coreia do Norte continuam a ser causa de séria preocupação".

"A continuação do programa nuclear do país é uma clara violação das resoluções do Conselho de Segurança e é profundamente lamentável. Apelo à Coreia do Norte para que aplique plenamente as suas obrigações estabelecidas pelas resoluções do Conselho de segurança", afirmou o responsável.