Autor de ataque a escola com espada na Finlândia foi condenado a prisão perpétua

O autor de um ataque com uma espada no outono de 2019 num colégio na Finlândia foi condenado esta sexta-feira a prisão perpétua por homicídio e tentativa de homicídio, ato que o tribunal considerou ter sido "metodicamente planeado".

A 1 de outubro de 2019, Joel Marin, na época com 25 anos, irrompeu numa das aulas do centro de treino que frequentava em Kuopio, no centro-leste da Finlândia, armado com uma espada e com garrafas com gasolina.

Uma ucraniana de 23 anos morreu e nove outras pessoas ficaram feridas no incidente, bem como o próprio Marin, baleado pela polícia.

O tribunal de Kuopio decidiu que Marin agiu "de maneira extremamente calma, determinada e decisiva" na época dos factos, pelo que a pena foi agravada com as acusações de 20 tentativas de assassínio.

A defesa reclamou que o autor fosse julgado com uma "responsabilidade atenuada" devido ao perfil psicológico, pedido rejeitado pelos juízes.

Durante o julgamento, a acusação evocou as transcrições dos interrogatórios em que Marin explicou a vontade que tinha de se vingar pela sua "vida infeliz e solitária", tendo em conta o assédio e maus tratos de que disse ser vítima.

"Sabia que matar pessoas inocentes era errado, mas não me importei", disse Marin numa das audiências.

O agora condenado disse também que se identificava com os autores de dois assassínios em massa cometidos em escolas finlandesas no final dos anos 2000.