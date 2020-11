Dois mortos e um desaparecido em explosão em hospital para veteranos nos EUA

Uma explosão num edifício de manutenção no Centro Médico de Assuntos de Veteranos em Connecticut, Estados Unidos, provocou esta sexta-feira a morte a duas pessoas e uma terceira está desaparecida, disseram as autoridades.

"Recebemos um relatório de que ocorreu uma explosão no 'campus' do Centro Médico de Assuntos de Veteranos em West Haven, no Connecticut, que resultou em duas mortes numa área de não atendimento a pacientes", afirmou o secretário dos Assuntos de Veteranos, Robert Wilkie, em comunicado.

Nenhuma das vítimas era utente do centro médico e o "atendimento a pacientes não foi afetado", enquanto as "equipas de emergência estão no local", prosseguiu.

Max Reiss, porta-voz do governador do Connecticut, Ned Lamont, revelou que uma terceira pessoa está desaparecida.

Os bombeiros de West Haven descreveram uma explosão num edifício próximo ao hospital, segundo a publicação do seu sindicato nas redes sociais.

A área do 'campus' onde aconteceu a explosão foi isolada durante a manhã, mas as pessoas estavam autorizadas a entrar e a sair do edifício principal.

Investigadores estaduais e federais deslocaram-se para o Centro Médico de Assuntos de Veteranos em West Haven, segundo Brian Foley, um dos principais assessores do comissário de Segurança Pública estadual, James Rovella, em declarações à AP, citando "um incidente de explosão" com "feridos graves".

A Administração Federal de Segurança e Saúde Ocupacional está a investigar o que aconteceu, segundo o porta-voz Jim Lally.

Também o FBI já tinha comentado o caso através do porta-voz na região, Charlie Grady, apontando que a polícia estadual lidera a investigação e que a autoridade federal "ajudará a polícia do Estado de Connecticut conforme o necessário".