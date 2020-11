Explosão em hospital de veteranos militares provoca "feridos graves" nos EUA

Uma explosão num hospital de veteranos militares no Connecticut, Estados Unidos, provocou esta sexta-feira vários feridos com gravidade, segundo as autoridades.

Investigadores estaduais e federais estão a deslocar-se para o Centro Médico de Assuntos de Veteranos em West Haven, segundo Brian Foley, um dos principais assessores do comissário de Segurança Pública estadual, James Rovella, em declarações à agência Associated Press, citando "um incidente de explosão" com "feridos graves".

A estação televisiva local WTNH relatou que pode ser visto fumo a sair do edifício, o que confirma os relatos anteriores da polícia estadual de que estaria a ajudar na investigação a uma explosão no local, a pedido dos bombeiros.

Charlie Grady, porta-voz do FBI na região, disse que a polícia estadual está a liderar a investigação e que a autoridade federal "ajudará a polícia do Estado de Connecticut conforme o necessário".