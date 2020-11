Vamco: o furacão mais mortal a atingir as Filipinas este ano 

O Vamco é o tufão mais mortal que atingiu as Filipinas este ano. Pelo menos 48 pessoas morreram e milhares estão desaparecidas.

A região norte regista milhares de inundações e muitas casas ficaram submersas.

Dezenas de milhares de pessoas foram resgatadas dos escombros, mas ainda há muitas desaparecidas.

Nas redes sociais, surgirem pedidos desesperados de ajuda. Uns procuram os familiares e amigos que estão desaparecidos e outro procuram alojamento.

A população está a ajudar as autoridades nos resgates e na limpeza da região, para que tudo volte à normalidade com a maior brevidade possível.

As Filipinas já registaram 21 ciclones este ano e poderão ainda ser atingidas por outros quatro antes do final de 2020.

Com 21 ciclones desde o início do ano, as Filipinas poderão ainda ser atingidas por outros quatro antes do final de 2020

O aquecimento da água do Pacífico ocidental é a justificação para o aumento de tempestades.