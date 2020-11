Filho de Bolsonaro reeleito vereador na Câmara do Rio de Janeiro

O vereador brasileiro Carlos Bolsonaro, filho do Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, renovou esta segunda-feira o assento na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, segundo o resultado oficial das eleições municipais de domingo.

Carlos Bolsonaro, filiado ao partido Republicanos (direita), foi o segundo candidato a vereador mais votado no Rio de Janeiro, com cerca de 71 mil votos, atrás de Tarcísio Motta, do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL, esquerda), que obteve 86.243 votos.

O segundo filho de Jair Bolsonaro vai cumprir, aos 37 anos, o sexto mandato na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Além de Carlos, também Eduardo e Flávio Bolsonaro estão no mundo da política, como deputado federal e senador, respetivamente.

Contudo, em relação há última eleição, realizada há quatro anos, Carlos Bolsonaro perdeu cerca de 36 mil votos e o posto de vereador mais votado da cidade.

Jair Bolsonaro aproveitou comunicações públicas enquanto chefe de Estado para fazer propaganda eleitoral a favor do filho

Carlos contou com o apoio do pai, que aproveitou as comunicações públicas enquanto chefe de Estado para fazer propaganda eleitoral a favor do filho, campanha sob investigação do Ministério Público por alegadas irregularidades.

Carlos Bolsonaro, que Jair Bolsanaro considera da sua maior confiança e que passou a acompanhar o Presidente em algumas reuniões em Brasília, também é investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro pela alegada contratação de funcionários "fantasmas" no gabinete.

Além de Carlos, também a mãe e ex-mulher de Jair Bolsonaro, Rogéria Bolsonaro, apresentou uma candidatura a vereadora, mas sem sucesso, tendo angariado pouco mais de dois mil votos, apesar de ter feito campanha com forte presença nas ruas.

Por outro lado, Tarcísio Motta, o vereador mais votado este ano, é membro do PSOL, formação política de Marielle Franco, vereadora carioca e ativista de Direitos Humanos morta a tiro em 2018, num crime que chocou o Brasil e teve enorme repercussão internacional.

A viúva de Marielle Franco, Mónica Benício, também foi eleita vereadora no domingo, pelo mesmo partido da mulher.

Na reta final da campanha eleitoral, a viúva de Marielle Franco ganhou um apoio de peso, ao receber o apelo ao voto, em português, de Roger Waters, um dos fundadores da banda britânica Pink Floyd, num vídeo partilhado nas redes sociais.