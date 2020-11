"Foi um processo surreal". Avó de 51 anos dá à luz neta nos EUA 

A norte-americana Julie Loving, de 51 anos, deu à luz a neta a 2 de novembro, depois de propor ser barriga de aluguer da filha, que não conseguia engravidar.

"Foi um processo surreal, definitivamente", confessou Breanna Lockwood à ABC News. A recém-nascida Briar Juliette Lockwood é a primeira filha da mulher de 29 anos e do marido, Aaron Lockwood.

A avó Julie Loving deu à luz a 2 de novembro, num hospital de Illinois, através de cesariana. Apesar do parto induzido 10 dias antes do plano, devido a problemas com o cordão umbilical, Briar nasceu saudável.

De acordo com a emissora norte-americana, a criança surgiu após quatro anos de tentativas do casal Lockwood. Primeiro tentaram naturalmente. Um ano depois, recorreram a um especialista de fertilidade. Após dois anos de diferentes tratamentos, cirurgias e vários abortos, o médico de Breanna e Aaron aconselhou-os a recorrer a uma barriga de aluguer.

O médico sugeriu que encontrassem uma barriga de aluguer entre a família ou amigos, uma vez que o custo através de uma agência pode chegar aos 100 mil dólares (cerca de 84 mil euros), nos Estados Unidos.

Foi aí que Julie Loving decidiu ajudar o casal e propôs ser ela própria a barriga de aluguer da filha. Foram precisos vários testes e consultas com diferentes especialistas, mas nove meses depois, Brian nasceu saudável.