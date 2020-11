Nova suspeita de desvio de fundos em Angola envolve ex-vice-presidente

De acordo com documentos a que a SIC teve acesso, uma empresa do ex-vice-presidente angolano terá lucrado mais de 3.135 milhões de dólares com a venda da participação em dois blocos petrolíferos à Sonangol.

Concurso público entregue a empresa de trio conhecido em Angola

Manuel Domingos Vicente estava à frente da Sonangol quando, em 2009, José Eduardo dos Santos entregou sem concurso público os direitos de pesquisa, prospeção e produção de dois blocos petrolíferos a um consórcio liderado pela americana Cobalt, uma empresa do grupo Goldman Sachs.

Para além da Sonangol, fazia ainda parte do consórcio uma misteriosa parceira local de nome Nazaki, que a custo zero ficava com 15% de participação em cada um dos blocos. Os donos da Nazaki seriam descobertos em 2012, numa investigação do Finantial Times que encontrou provas que a sociedade pertencia afinal a um trio bem conhecido em Angola.

Eram os generais Kopelipa e Dino e ainda o próprio Manuel Vicente, nessa altura já vice-presidente de Angola, que ao jornal inglês confirmou ser um dos sócios da Nazaki, negando no entanto qualquer crime de abuso de poder ou tráfico de influências.

Os valores em causa

Quatro anos depois da concessão, a Nazaki de Manuel Vicente decide sair do negócio mas não de mãos a abanar. Num documento a que a SIC teve acesso, datado de setembro de 2015, vem escrito que a Sonangol tinha já assinado dois contratos para a compra dos 30% que a Nazaki detinha nos 2 blocos, com um preço total de 3.135 milhões de dólares, 1.300 milhões já entretanto liquidados.

Nas provas entregues à SIC, constam de facto várias transferências feitas pela Sonangol à Nazaki durante os anos de 2012 a 2014, que, no total, perfazem os tais 1.300 milhões de dólares. Contactado pela SIC, Manuel Vicente fez saber que não quer reagir.