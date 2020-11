As imagens da passagem do furacão Iota pela América 

Government of Antioquia HANDOUT

O furacão Iota atingiu a costa da Colômbia, destruindo as infraestruturas da ilha de Providência e inundando Cartagena, e dirige-se para as Honduras e Nicarágua, onde na passada noite provocou estragos.

A ilha colombiana de Providência, habitada por cerca de 6 mil pessoas, ficou praticamente destruída com a passagem do Iota. Foi o território mais afetado.

Esta foi a primeira vez que a Colômbia foi atingida por um furacão de categoria 5. Chuvas intensas causaram inundações e deixaram centenas de casas destruídas em várias regiões. Milhares de pessoas tiveram de ser transferidas para abrigos.

O furacão de categoria 5 dirige-se agora para a América Central.

Furacão Iota provoca estragos na Nicarágua

O furacão Iota chegou na segunda-feira à noite a Nicarágua com ventos de 250 quilómetros por hora, arrancou telhados de casas, derrubou linhas elétricas e inundou ruas, segundo as autoridades locais

As autoridades do país relatam ventos com rajadas fortes, chuva, quedas de árvores, de postes e desprendimento de telhados.

O Iota entrou perto de Haulover, que foi evacuada na totalidade e onde se desconhece a existência de estragos. Neste local vivem cerca de 350 famílias com 1.750 pessoas, a maioria indígenas de origem Miskito, comunidade dedicada à pesca artesanal e ao turismo.

Em Bilwi registaram-se ventos devastadores e chuvas torrenciais, que deixaram a população sem luz e ruas inundadas, segundo o relatório e depoimentos de moradores.

O codiretor do Sistema Nacional de Prevenção, Mitigação e Atenção a Desastres da Nicarágua, Guillermo González, garantiu que conseguiram retirar, antes do impacto do furacão, mais de 40.000 pessoas.

O diretor do Instituto de Meteorologia de Estudos Territoriais da Nicarágua, Marcio Baca, afirmou que o Iota, que registou ventos de até 260 quilómetros por hora, é o furacão mais poderoso da história da Nicarágua.

As autoridades preveem que o Iota vai continuar a avançar por terra num lento processo de enfraquecimento até passar a tempestade tropical antes de entrar nas Honduras.