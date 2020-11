Faltavam poucos minutos para as quatro da manhã, quando um raio de luz foi observado no Sul da Península Ibérica.

O momento iluminou o céu apenas durante alguns segundos, os suficientes para ser detetado por um projeto científico espanhol.

A colisão com a atmosfera aconteceu a 277 mil quilómetros por hora, uma velocidade que fez com a rocha do asteróide se tornasse numa autêntica bola de fogo.