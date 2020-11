Detetado foco de gripe das aves em loja de animais na Córsega

As autoridades sanitárias de França detetaram um foco de gripe das aves H5N8 "altamente patogénica" dentro de uma loja de animais na ilha da Córsega, anunciou segunda-feira o Ministério da Agricultura.

Vírus detetado noutros países nas últimas semanas

A deteção do H5N8 surgiu depois de este vírus ter sido detetado nas últimas semanas em aves selvagens e domésticas na Dinamarca, Alemanha, Países Baixos, Reino Unido e Irlanda.

O foco francês foi detetado depois de reportado um "nível anormal de mortalidade" de entre as aves de uma loja de animais, acrescenta a tutela em comunicado, citado pela agência espanhola Efe.

Nível de alerta sobe

Depois de conhecido este caso, o Ministério da Agricultura convocou uma reunião com vários especialistas para aumentar o nível de alerta para o H5N8 em todo o país.

Este alerta já tinha sido imposto em 05 de novembro, nas regiões pelas quais as aves costumam passar nas rotas migratórias, uma vez que o risco está comprovado com a deteção de vários casos em outros países europeus.

As autoridades dos Países Baixos ordenaram o abate de 215 mil galinhas depois de diagnosticados vários casos da doença.

O Ministério da Agricultura francês estabeleceu também um sistema de vigilância para as aves na região da Córsega na qual foi detetado o foco, assim como a vigilância permanente dos criadores de aves que trabalhavam diretamente com a loja de animais onde foram detetadas as aves infetadas.