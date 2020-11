Quatro foguetes foram disparados em direção à embaixada dos EUA em Bagdad

Pelo menos quatro foguetes foram disparados na noite desta terça-feira em direção à embaixada dos Estados Unidos em Bagdad, rompendo um mês de tréguas por parte das fações iraquianas pró-Irão e ferindo duas pessoas, disseram fontes militares iraquianas.

Os foguetes foram disparados a partir do bairro de al-Amin al-Thaniyah, em Bagdad, e caíram na fortemente controlada Zona Verde, onde se situa a embaixada norte-americana, que acionou o sistema de defesa antiaéreo C-RAM e intercetou os mísseis, com estes a caírem a cerca de 600 metros da missão diplomática.

Dois militares iraquianos, segundo a agência noticiosa Associated Press (AP), ficaram feridos. Até agora, ninguém ou nenhuma organização reivindicou a responsabilidade.

O disparo dos foguetes ocorre no dia em que os Estados Unidos anunciaram que vão retirar 500 dos 3.000 soldados que mantêm estacionados no Iraque.

Os ataques frequentes à embaixada norte-americana em Bagdad levaram Washington a ameaçar encerrar a missão diplomática, tendo desencadeado uma crise política antes das eleições presidenciais de 03 deste mês nos Estados Unidos.

Em meados de outubro, grupos de milícias apoiadas pelo Irão anunciaram que iram parar temporariamente com os ataques à presença militar dos Estados Unidos no Iraque, incluindo a embaixada, na condição de a coligação liderada pelos norte-americanos retirasse as tropas do país.