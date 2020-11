Morreu Vince Reffet, o conhecido "homem voador"

Vince Reffet, conhecido como o "homem voador", cujos voos a partir do prédio mais alto do mundo impressionaram milhões de internautas, morreu na terça-feira durante um treino no Dubai.

Em comunicado, a equipa da Jetman Dubai disse que o francês, de 36 anos, morreu durante um treino, sem avançar com mais detalhes.

"Vince era um atleta talentoso e um membro muito amado e respeitado na nossa equipa", disse a Jetman em comunicado. "Os nossos pensamentos e orações estão com a sua família e com todos os que o conheceram e trabalharam com ele".

A polícia do Dubai não reconheceu de imediato o incidente.

Há seis anos, Reffet saltou do do Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo, com 828 metros, estabelecendo um recorde mundial. Ganhou também medalhas de ouro como paraquedista de voo livre e competiu como atleta de desportos radicais pela Red Bull.

O público em geral conheceu Reffet a partir da equipa Jetman Dubai. A organização coloca os atletas a voar com uma asa Kevlar com quatro motores amarrados às costas. As asas podem voar 50 quilómetros, atingir uma velocidade de mais de 400 Km/hora e atingir uma altitude de 6.100 metros.

"Com esta máquina posso voar como um pássaro", disse Vincent à Associated Press em 2015.