Nagorno-Karabakh. Arménia apresenta "roteiro de estabilidade" e admite mais baixas no conflito

O primeiro-ministro da Arménia apresentou esta quarta-feira um roteiro de 15 pontos para "assegurar a estabilidade democrática", numa tentativa para solucionar a crise política interna após a trégua nos combates com o Azerbaijão em torno da região separatista do Nagorno-Karabakh.

O cessar-fogo mediado pela Rússia pôs termo a um conflito armado de seis semanas que provocou muitas centenas, provavelmente milhares de mortos, estipula que a Arménia perde o controlo de diversas áreas que detinha nas fronteiras externas do Nagorno-Karabakh com o Azerbaijão, uma decisão que suscitou fortes protestos entre os arménios.

Milhares de pessoas têm protestado diariamente na capital Erevan, para exigir a demissão do primeiro-ministro Nikol Pashinian, acusado de "capitulação". O chefe do Governo tem resistido às pressões da rua, mas dois dos seus ministros demitiram-se esta semana devido às manifestações, enquanto o Presidente arménio, Armen Sarkissian, sugeria eleições antecipadas.

Esta quarta-feira, cerca de 7.000 manifestantes juntaram-se na praça da Liberdade da capital arménia. Em simultâneo, Pashinian emitiu uma curta declaração perante 3.000 apoiantes, que na maioria envergavam uniformes militares.

"Prometo que não vou trair o meu povo", disse.

O ministro da Saúde arménio revelou um novo balanço deste recente conflito que aponta para 2.425 mortos entre as forças arménias, mais 1.000 face a anteriores informações. O Azerbaijão não revelou o número das suas baixas militares.

Através de uma declaração na rede social Facebook em que apresenta o seu "roteiro para a paz", para "assegurar a estabilidade democrática na Arménia", Pashinian volta a referir que se considera "responsável pela situação".

"Também assumo a responsabilidade para ultrapassar a situação e assegurar a estabilidade e segurança no país", disse o primeiro-ministro, acrescentando que permanece "profundamente envolvido nesta tarefa".

Quais as medidas do "roteiro de estabilidade"?

O plano de Pashinian sugere o reinício do processo negocial em torno do Nagorno-Karabakh sob os auspícios do Grupo de Minsk, estabelecido na década de 1990 pela Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), e destinado a mediar o conflito entre a Arménia e o Azerbaijão sobre o enclave do Nagorno-Karabakh.

O "roteiro" também prevê o regresso às suas casas dos habitantes do Nagorno-Karabakh que fugiram da região, a reparação das infraestruturas nas áreas que permanecem sob controlo das autoridades separatistas do Nagorno-Karabakh, e ajudas aos soldados feridos e às famílias doa que foram mortos nos combates ou bombardeamentos.

Pashinian também prometeu reformas na estrutura militar da Arménia e alterações na lei eleitoral do país do Cáucaso do Sul, para além do reforço das medidas contra a pandemia de covid-19 e a recuperação da atividade económica.

"Em junho de 2021 vou apresentar um relatório sobre a implementação do 'roteiro', e a decisão sobre ações futuras será solicitada à população, com a sua reação a ser considerada", assegurou Pashinian.

O acordo de cessar-fogo

Na madrugada de 10 de novembro, Erevan e Baku assinaram um acordo de paz após intervenção da Rússia, que pôs termo a seis semanas de guerra e prevê a entrega ao Azerbaijão de vários territórios ocupados pela Arménia no conflito entre 1992 e 1994.

Em simultâneo, a Arménia conservará o controlo do enclave do Nagorno-Karabakh, onde antes do conflito iniciado em 27 de setembro viviam 150.000 pessoas.

No entanto, Erevan perde o controlo da segunda cidade Shushi (Shushá para os arménios), que foi conquistada nos últimos dias deste conflito pelas forças azeris.

O cumprimento do acordo e a segurança da região será garantida por um contingente de paz russo que começou a ser deslocado para o Nagorno-Karabakh após a assinatura do acordo de paz.

No total, o acordo prevê o envio para a zona de 1.960 soldados russos.

O acordo consagra importantes vitórias militares azeris naquela região montanhosa do Cáucaso do Sul, hoje habitada quase exclusivamente por arménios (cristãos ortodoxos), que declarou independência do Azerbaijão muçulmano após uma guerra no início da década de 1990 -- na sequência da dissolução da União Soviética, que integrava estas duas repúblicas -- com um balanço de 30.000 mortos e centenas de milhares de refugiados.

Na sequência dessa guerra, foi assinado um cessar-fogo em 1994 e aceite a mediação do Grupo de Minsk (Rússia, França e EUA), constituído no seio da OSCE, mas as escaramuças armadas continuaram frequentes.

Desde o fim de setembro passado que se registavam novos combates entre os separatistas arménios apoiados por Erevan e o exército do Azerbaijão.

Este anúncio motivou manifestações de alegria no Azerbaijão e de cólera na Arménia, onde os manifestantes invadiram durante a noite de 10 de novembro a sede do Governo e do Parlamento.

Este acordo aconteceu depois de as forças do Azerbaijão terem tomado o controlo da cidade estratégica de Shushi, com valor militar significativo por se situar numa região montanhosa, a cerca de 10 quilómetros da capital da região, Stepanakert, e na estrada principal que liga o Nagorno-Karabakh à Arménia.

A região de Nagorno-Karabakh situa-se dentro dos limites do território do Azerbaijão, mas está sob controlo de forças locais etnicamente arménias, apoiadas pela Arménia desde 1994.