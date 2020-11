Nagorno-Karabakh. Putin pede que sejam respeitados os acordos de cessar-fogo

Vladimir Putin, Presidente russo, sublinha a necessidade de respeitar os acordos de cessar-fogo entre a Arménia e o Azerbaijão, duas antigas repúblicas soviéticas, para acabar com o massacre. Desde setembro que os confrontos entre os dois países se têm intensificado.

“É importante que os acordos mencionados estejam a ser respeitados. A atividade de combate está completamente parada, a situação está a estabilizar-se. Assim, foram preparadas as condições para uma regulação completa e a longo prazo da crise, uma que se justifique, tendo em conta os interesses de arménios e azeris”, sublinha o presidente russo.

O acordo entrou em vigor a 10 de novembro, mas só a quatro dias depois é que os soldados do Azerbaijão abandonaram a região de Nagorno-Karabakh que tem sido o principal palco dos confrontos. A região situa-se dentro dos limites territoriais do Azerbaijão, mas tem sido ocupada por forças arménias desde 1994.

A decisão de entregar a região gerou protestos na Arménia. Para além disso os habitantes arménios da aldeia de Charektar, perto de Nagorno-Karabakh, destruíram as suas casas antes de fugirem para não as deixarem aos azeri.

Para Vladmiri Putin, o objetivo principal deste acordo evitar mais mortes. Nas últimas seis semanas os confrontos violentos têm feito milhares de mortos.

“O nosso principal objetivo era acabar com o massacre. Eu já disse que mais de 4.000 pessoas morreram, segundo os dados oficiais. Na verdade, acho que são mais. Dezenas de milhares de feridos, mutilados. Isto não é um filme, é uma tragédia a acontecer na vida real, a pessoas e a famílias a sério. Por isso, acabar com o massacre foi o principal resultado.”, disse o presidente russo durante a cimeira virtual do BIRCS.