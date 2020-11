Doença de pele misteriosa está a afetar pescadores no Senegal

Pelo menos 300 pescadores senegaleses regressaram a terra com sintomas de uma doença de pele de causa desconhecida, mas que poderá ter uma "origem tóxica", informou esta quinta-feira o ministro da Saúde.

"Nos últimos dois dias, assistimos ao aparecimento, na zona de Thiaroye [um porto a sul de Dacar], de uma doença misteriosa que ataca pescadores que regressam do mar, a quem frequentemente aparecem lesões", disse à imprensa o ministro, Abdoulaye Diouf Sarr.

Os meios de comunicação social têm mostrado homens, todos pescadores, com rostos, bocas ou membros com numerosas bolhas.

"Até à data, detetámos mais de 300 casos e a identificação continua, à medida que os pescadores regressam do mar. Destes casos, 18 estão hospitalizados e os outros estão a ser tratados em locais próprios", explicou o ministro.

O Instituto Pasteur e o centro antiveneno do ministério foram chamados a analisar as causas da doença, acrescentou Sarr.

"O que podemos dizer hoje é que não está de modo algum relacionado com a covid-19, porque os testes foram negativos, e também não vimos a presença do vírus, o que evidentemente nos pode fazer pensar numa origem tóxica", sublinhou o governante, segundo o qual os serviços ambientais vão analisar a água do mar.