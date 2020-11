EUA vão tomar medidas contra organizações ligadas a movimento que boicota Israel

Os Estados Unidos vão tomar medidas imediatas contra as organizações ligadas ao movimento BDS para boicotar Israel, considerado antissemita, declarou hoje em Jerusalém o chefe da diplomacia americana, Mike Pompeo.

"Hoje eu quero fazer um anúncio. Vamos tomar medidas imediatas para identificar as organizações envolvidas na campanha de ódio liderada pelo BDS e retirar o apoio dos EUA a esses grupos", disse Mike Pompeo.

Em fevereiro, Pompeo acusou a Organização das Nações Unidas (ONU) de um "viés anti-Israel", após a publicação de uma lista de empresas que operam nos colonatos israelitas, considerados ilegais pelo direito internacional.

Esta publicação "facilita" a campanha do movimento BDS e "deslegitima Israel", disse o chefe da diplomacia americana.

O movimento BDS (boicote, desinvestimento, sanções) traduz-se numa campanha global de boicote económico, cultural ou científico de Israel, com o objetivo de obter o fim da ocupação dos territórios palestinianos.

A sua atuação baseia-se no exemplo da África do Sul, que afirma que o boicote ao país possibilitou o fim do regime do apartheid.

Israel acusa a campanha do BDS de antissemitismo e de questionar a própria existência do estado hebraico, o que o movimento nega.

De acordo com uma lei em vigor desde 2017, Israel proíbe que estrangeiros acusados de apoiar a campanha do BDS entrem no seu território.

O número de territórios israelitas na Cisjordânia, ocupada desde 1967, e em Jerusalém Oriental, a parte palestiniana da cidade ocupada e anexada por Israel, aumentou significativamente no governo de Netanyahu e, em especial, desde a chegada de Donald Trump à Casa Branca, há quatro anos.

O secretário de Estado dos EUA anunciou também que visitará durante o dia de hoje os montes Golã, um território sírio ocupado por Israel desde 1967 e sobre o qual a administração Trump reconheceu a soberania israelita.

Mike Pompeo confirmou a visita aos montes Golã - que já tinha sido admitida pelos media israelitas - durante uma conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em Jerusalém.