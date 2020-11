Juíza suspende execução de homem condenado por assassinar adolescente no Texas

Uma juíza federal suspendeu a execução prevista para esta quinta-feira de um homem condenado por rapto e violação de uma rapariga texana de 16 anos, que terá espancado com uma pá e enterrado viva.

A decisão foi proferida poucas horas antes do momento agendado para a morte de Orlando Hall, por injeção letal, na prisão federal em Terre Haute, Indiana.

Este seria o oitavo preso a ser morto desde que a administração Trump retomou este ano as execuções federais, após um interregno de quase duas décadas.

A juíza Tanya Chutkan explicou que a execução deve ser suspensa, uma vez que o tribunal tem de analisar questões constitucionais levantadas pelos advogados de Hall, incluindo as preocupações com os protocolos de execuções.

"O tribunal está profundamente preocupado com a intenção do Governo de prosseguir com um método de execução que este tribunal e o Tribunal de Recurso consideraram violar a lei federal", argumentou Chutkan, na fundamentação da decisão.