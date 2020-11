Subida das temperaturas vai ter impacto direto no planeta e na saúde

O estudo é da Universidade de Aveiro e conclui que as temperaturas podem aumentar nas próximas décadas. O aquecimento será mais significativo no final do século.

Algumas regiões do sul de Espanha podem chegar a ter 3 meses de temperaturas diárias máximas acima dos 40ºC.

A subida das temperaturas vai sentir-se em todas as estações e o impacto no planeta e na saúde vai ser direto. O aquecimento pode provocar mais incêndios, mas haverá menos precipitação.

Dentro da União Europeia, a zona da Península Ibérica é uma das mais afetadas pelas alterações climáticas, em algumas zonas as temperaturas podem subir 5ºC.