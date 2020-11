Tiroteio em centro comercial no Wisconsin, EUA, faz vários feridos

Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas esta sexta-feira num tiroteio num centro comercial em Milwaukee, no Wisconsin, Estados Unidos. O suspeito está em fuga, informou o autarca, Dennis McBride, citado pela Reuters.

Segundo a emissora CBS, pelo menos três pessoas foram vistas a ser levadas de ambulância. O autarca já confirmou, no entanto, que nenhuma das vítimas corre perigo de vida.

O tiroteio terá ocorrido por volta das 15h00 (hora local, 21h00 em Lisboa) e estão no local pelo menos 75 agentes da polícia. O centro comercial e as escolas próximas do local foram encerradas.