Vaticano pede explicações ao Instagram após conta do Papa deixar "like" em foto de modelo seminua

O Vaticano abriu uma investigação, depois da conta oficial do Papa no Instagram deixar um "gosto" na fotografia de uma modelo brasileira seminua.

De acordo com o The Guardian, o Vaticano pediu explicações à rede social.

"Podemos excluir que o "gosto" veio da Santa Sé e pedimos explicações ao Instagram", disse um porta-voz do Vaticano.

Em causa está a fotografia de Natalia Garibotto, em que aparecia vestida com um uniforme escolar. Não se sabe quando é que o "gosto" foi deixado, mas os media internacionais começaram a reportar o caso na passada sexta-feira.

A modelo já reagiu ao caso: "Pelo menos vou para o céu", escreveu no Twitter.

A conta oficial do Papa no Instagram conta com 7,4 milhões de seguidores. Segundo o departamento de comunicação do Vaticano, a conta é "gerida por uma equipa de funcionários".