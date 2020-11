"Não deixem alces lamber os carros”. As novas mensagens de aviso nas estradas do Canadá

As autoridades do Canadá estão a alertar os condutores para não deixarem os alces lamber os carros, em Jasper, uma cidade na província de Alberta, no Canadá.

Este é um dos exemplos do aviso das autoridades que está a circular nas redes sociais. Mostra a mensagem rodoviária provisória com o alerta: “Não deixam os alces lamber os carros”.

"São obcecados por sal, é uma das coisas de que precisam para os minerais nos corpos. Habitualmente conseguem sal nos lagos de água salgada do parque, mas agora perceberam que também podem conseguir o sal das estradas que salpica os carros”, contou à CNN Steve Young, porta-voz do Jesper National Park.

Neste parque, os condutores costumam parar os carros na berma da estrada para avistarem os animais. No entanto, deixar que se torne um hábito os alces aproximem-se dos carros para lamber o sal pode ser perigoso para os alces e para os condutores, que podem atropelá-los por acidente.

“Alces e carros não é uma boa combinação. Se atropelarem um alce com o vosso carro, levantam-nos do chão e eles entram pelo para-brisas”, disse Steve Young, acrescentando que os condutores devem afastar-se quando virem os animais a aproximar-se.

Steve Young avisa ainda que devem ficar dentro do carro e evitar interações com os alces, uma vez que estes animais não costumam fugir com a aproximação de pessoas. Em vez disso, podem atacar se se sentirem ameaçados.

"Temos visto muitos mais alces ultimamente. A população de lobos está a diminuir, o que significa que há menos predadores, disse Young. No entanto, explicou que isso significa que as pessoas precisam de respeitar os animais e dar-lhes espaço.

