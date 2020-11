Autoridades russas anunciam inquérito judicial às Testemunhas de Jeová

As autoridades russas anunciaram esta terça-feira um inquérito judicial dirigido às Testemunhas de Jeová, proibidas desde 2017 por atividades extremistas, e após buscas em mais de 20 regiões.

O Comité de inquérito russo, responsável pelas investigações criminais no país, indicou em comunicado que desencadeou um novo inquérito contra as Testemunhas de Jeová, por terem organizado "reuniões de conspiradores" num apartamento de Moscovo desde junho de 2019.

"Os adeptos estudaram literatura religiosa e outras informações (...) que propagandeiam os ensinamentos das Testemunhas de Jeová", precisando que os membros da organização religiosa procederam a novos recrutamentos.

Movimento é considerado "extremista"

As Testemunhas de Jeová foram proibidas em abril de 2017 pelo Supremo tribunal russo e o seu movimento é desde então considerado como "extremista" pelo ministério da Justiça. Após esta proibição, diversos dos seus membros foram condenados a prisão efetiva.

Na terça-feira, as autoridades também indicaram que realizaram buscas contra as Testemunhas de Jeová em Moscovo e em mais de 20 regiões em todo o país com o apoio do ministério do Interior, dos serviços secretos (FSB) e da Guarda Nacional (Rosgvardia).

Um vídeo que acompanha o comunicado do Comité de investigação revela homens de negro e com a cara coberta que forçam a entrada de um apartamento, e de seguida notas de banco de diversas divisas, incluindo dólares norte-americanos.

As Testemunhas de Jeová, um movimento fundado na década de 1870 nos Estados Unidos por Charles Russel, reivindicam-se do cristianismo e consideram-se os únicos que recuperaram o cristianismo das origens. São regularmente acusados de derivas sectárias.