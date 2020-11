Avião da British Airways incendeia-se em aeroporto espanhol

Um Boeing 747-400 da British Airways incendiou-se esta segunda-feira no aeroporto espanhol de Castellón, na Comunidade Valenciana. De acordo com as autoridades, o fogo foi extinto e ninguém ficou ferido.

O avião estava armazenado naquele aeroporto depois de ter sido retirado de serviço. O último voo tinha acontecido em agosto, quando partiu de Londres para Castellon-Costa Azahar, onde acabou por ficar estacionado.

As causas do incêndio ainda não foram apuradas, sabe-se apenas que terá tido início durante as operações de desmantelamento da aeronave.

A British Airways informou, entretanto, que o avião já não pertence à companhia aérea.

Nas redes sociais foram publicados vídeos do momento, onde pode ver-se fumo a sair do Boeing 747-400 junto à cabine dos pilotos.