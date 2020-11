Qualidade do ar aumenta na Europa 

Na última década, a qualidade do ar melhorou na Europa e, por consequência, também se registaram menos mortes prematuras.

As metas ambientais na Europa, cada vez mais ambiciosas, estão a ter resultados positivos. Mas apesar dos progressos, ainda há muito a fazer para melhorar a qualidade do ar, como defende a Associação Zero.

O relatório da Agência Europeia do Ambiente dá ainda conta que Portugal cumpriu todas as metas europeias relativas à qualidade do ar. Já a Bulgária, Croácia, República Checa, Itália, Polónia e Roménia ultrapassaram os limites definidos.