Carro embate contra portão de acesso ao gabinete da chanceler alemã

Um carro, com algumas frases escritas a branco nas laterais, embateu, esta quarta-feira, num portão fechado do gabinete da chanceler alemã, Angela Merkel, em Berlim, Alemanha.

Nas fotos, que mostram a polícia a inspecionar o carro, é possível ler as frases escritas: "Pare a Política de Globalização", do lado direito, e "Seus malditos assassinos de crianças e idosos" do outro.

A viatura tem matrícula de Lippe, na Renânia do Norte-Vestfália, e foi afastada pelo corpo de bombeiros de Berlim, mostrando poucos sinais de danos além de alguns arranhões, segundo a AFP.

Não há registo de vítimas e ainda não é claro se Angela Merkel estava dentro do edifício. No entanto um porta-voz do Governo já veio informar que a chanceler alemã, Angela Merkel, e os membros do gabinete nunca correram risco, acrescentando que o acidente resultou apenas em pequenos danos à propriedade.

De acordo com as primeiras informações, segundo a agência de notícias EFE, o carro foi intencionalmente direcionado contra a cerca de segurança da Chancelaria, área fechada ao trânsito rodoviário e acessível apenas aos media e às delegações oficiais. Porém, a polícia de Berlim, através do Twitter, explicou que está a investigar se o condutor foi deliberadamente contra o portão, acrescentando ainda que acabou por ser detido.

O portão e o carro, segundo os bombeiros, ficaram praticamente intactos.

Merkel tinha na agenda, para esta quarta-feira de manhã, uma videoconferência com os líderes regionais, onde seria discutida a extensão do confinamento e das medidas restritivas para combater a pandemia.