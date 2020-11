Donald Trump pondera conceder indulto a Michael Flynn

Donald Trump estará a ponderar perdoar Michael Flynn, o ex-conselheiro de Segurança Nacional que confessou ter mentido ao FBI sobre ter mantido contacto com um diplomata russo.

De acordo com a imprensa norte-americana, Trump deverá incluir Flynn numa série de indultos a conceder nos últimos dias enquanto Presidente dos Estados Unidos.

As conversas secretas do então conselheiro com o embaixador russo em Washington, antes da tomada de posse de Donald Trump, estiveram na base das suspeitas da interferência russa nas eleições de 2016. Suspeitas que, após dois anos de investigação, não chegaram a ser provadas pela equipa do procurador Robert Muller e foram sempre encaradas por Trump como uma "caça às bruxas".

Michael Flynn escapou este ano a uma pena de prisão de seis meses, mas um juiz federal solicitou a revisão judicial do caso. O indulto de Trump, a confirmar-se, levará a que o processo seja afastado de vez dos tribunais.