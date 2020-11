Pelo menos 40 mortos no que já é considerado o maior acidente rodoviário do ano em São Paulo

Um acidente que envolveu um autocarro e um camião causou pelo menos 40 mortos e cerca de 10 feridos no interior do estado brasileiro de São Paulo, na manhã desta quarta-feira, segundo informações avançadas pela Globo News.

Segundo o porta-voz da polícia, tenente Alexandre Guedes, este é o maior acidente rodoviário do ano no estado de São Paulo. Em entrevista aos meios brasileiros, o tenente informa que o local é de difícil acesso e que algumas pessoas ainda estão presas nas ferragens, estando no local paramédicos e bombeiros.

"É uma ocorrência muito grave. Temos um autocarro que transportava 53 pessoas [que eram trabalhadores] de uma empresa. Ele colidiu com um camião", declarou o porta-voz da Polícia Militar.

O acidente aconteceu por volta das 7:00 no horário de Brasília (10:00 em Lisboa) na rodovia Rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, tendo a circulação sido interdita entretanto.

A causa do acidente está a ser investigada, mas autoridades suspeitam que uma ultrapassagem tenha provocado a colisão.