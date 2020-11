Teerão liberta académica britânica em troca de três iranianos

A televisão estatal do Irão anunciou esta quarta-feira que Teerão libertou a académica britânica Kylie Moore-Gilbert em troca de três iranianos detidos no estrangeiro.

De acordo com a notícia da televisão estatal, os três iranianos libertados na troca tinham sido detidos por tentar contornar as sanções internacionais contra o regime de Teerão, pelo desrespeito do acordo nuclear de 2015.

Moore-Gilbert desempenhava a função de conferencista na Universidade de Melbourne, Austrália, pela sua especialidade em Estudos do Médio Oriente, quando foi detida e enviada para uma prisão em Teerão, em setembro de 2018, tendo sido condenada a 10 anos por acusações de espionagem.

A pressão internacional sobre o Irão para garantir a libertação da académica britânica aumentou de tom nos últimos meses, após relatos de que a sua saúde estava a deteriorar-se, devido a longos períodos de isolamento em cela, que lhe valeu a transferência para a prisão de Qarchak, no leste de Teerão.