Pelo menos 40 mineiros ilegais presos em mina no Zimbabué

Pelo menos 40 mineiros ilegais ficaram presos no interior de uma mina de ouro abandonada, que colapsou na quarta-feira à noite, perto da cidade de Bindura, no norte do país, anunciou esta quinta-feira a Federação Nacional de Mineiros.

O incidente ocorreu na noite de quarta-feira em Bindura, a cerca de 70 quilómetros a norte da capital zimbabueana, Harare, afirmou o responsável da federação, Wellington Takavarasha, citado pela agência France-Presse (AFP).

De acordo com Takavarasha, os mineiros estavam a trabalhar na abandonada mina de ouro Ran quando um dos poços desabou.

Desde então, seis mineiros foram resgatados dos escombros, tendo sido hospitalizados.

"Aqueles que foram resgatados relataram que havia cerca de 40 pessoas no poço da mina na altura do acidente", apontou Takavarasha, que acrescentou que as operações de resgate continuam em curso.

O subsolo do Zimbabué é rico em minerais como platina, ouro, diamantes, carvão e cobre.

As operações mineiras representam uma importante fonte de rendimento do país, com o ouro a totalizar 60% das exportações.

Os problemas económicos no Zimbabué e a alta taxa de desemprego empurram cerca de 1,5 milhões de pessoas para minas ilegais, que segundo a imprensa local extraíram mais de metade das 30 toneladas de ouro que o país produz por ano.

Em fevereiro do ano passado, pelo menos 24 mineiros ilegais morreram, após terem ficado presos pelas inundações que afetaram os túneis das minas de ouro de Silver Moon e de Cricket, no centro norte do Zimbabué.

Em maio do mesmo ano, pelo menos nove outros morreram em explosões numa mina de ouro em Mazowe, também no norte do país.